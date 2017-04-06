Нового оператора сотовой связи создали Tele2 и Тинькофф Банк

07 Апреля 2017 года, 10:56

РОССИЯ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ — Tele2 и Тинькофф Банк подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи (MVNO) на базе сети Tele2.

Клиентом нового оператора сможет стать любой пользователь, в том числе не являющийся клиентом Тинькофф Банка. Доставлять SIM-карты компания будет через собственную сеть представителей.

Для Tele2 это не первый MVNO-проект — в 2016 году на базе сети компании виртуального оператора сотовой связи запустил «Ростелеком». В настоящее время Tele2 разрабатывает различные варианты партнерства с рядом других компаний в сфере MVNO.

«Мы как оператор готовы предоставить нашим партнерам качественную сотовую сеть и высокий уровень поддержки, реализовать проекты федерального масштаба. В рамках новой бизнес-стратегии Tele2 планирует стать создателем и ключевым игроком совершенно новой digital-экосистемы на базе мобильных услуг. Партнерство с Тинькофф Банком по созданию виртуального оператора – еще один шаг в этом направлении. Мы видим много возможностей для синергии между сотовыми операторами и банковским сектором», - отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

По словам председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза, запуск собственного виртуального оператора сотовой связи стал ожидаемым шагом для компании. Новые решения вписываются в стратегию по строительству полноценной финансовой экосистемы на базе платформы Tinkoff.ru и позволят качественно расширить спектр оказываемых услуг, благодаря чему компания рассчитывает повысить лояльность существующих клиентов и привлечь новых.