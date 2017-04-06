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Главная » НОВОСТИ » Коллекция венчальных колец от Владимира Михайлова
 
 
 
 
07 Апреля 2017 года, 11:30

Коллекция венчальных колец от Владимира Михайлова


Венчальные кольца традиционно носят супруги, которые прошли церковный обряд венчания. Издавна украшения для одного из семи священных Таинств изготавливали из драгоценных металлов. Мужчине, как правило, предназначалось золотое кольцо, женщина носила серебряное изделие. Сегодня православные венчальные кольца принято выбирать из одного металла для обоих молодоженов. Изменилось отношение и к освящению колец. В старину символы брачного единства священник освящал непосредственно во время церемонии венчания, прежде чем будущие супруги совершали ритуальный обмен украшениями. Сейчас традиция допускает использовать как освященные заранее, так и не освященные кольца. Однако обряд венчания по-прежнему олицетворяет приближение двух людей к божественному состоянию целостности, а венчальные кольца становятся семейной реликвией, напоминают о важности сохранения верности и любви.

Коллекция ювелирных колец «Владимир Михайлов» предлагает широкий выбор венчальных моделей, выполненных по самобытным эскизам мастера, возрождающего художественную традицию старых новгородских мастеров. Купить венчальные кольца можно на нашем сайте и в авторских салонах, отличает непревзойденное качество и выразительность, верность православным канонам и глубокий символизм. В коллекции представлены изысканные женские украшения с эмблемами, венцами и светочами, а также аскетические и строгие мужские венчальные перстни с образами ангелов и молитвенными лентами. Выбрать наиболее подходящие модели для венчания молодоженам поможет ориентация на тип драгоценного металла, художественный сюжет, толщину и вес колец.

Венчальные кольца с эмблемой в коллекции «Владимир Михайлов» отражают главные символы священного обряда. Искусно выгравированные светочи олицетворяют чистый образ любви, а расположенный между ними крест благословляет брачный союз, заключенный перед лицом Бога. Модели венчальных колец с венцами и светочами, исполненные колонным орнаментом, отличаются необычным контуром, который автор создает благодаря филигранной игре с рельефом драгоценного металла. Представленные в коллекции украшения с молитвенной лентой дополнены божественными образами с безмятежными ликами, которые несут молитву «И будут два в плоть едину».

Выполненные из платины, белого и зеленого золота кольца для венчания в коллекции «Владимир Михайлов» отражают глубокое знание и почитание христианских традиций. Некоторые модели инкрустированы чистейшим природным камнем – бриллиантом, символом чистоты.

Купить кольцо на венчание в коллекции «Владимир Михайлов» - значит приобрести украшение, достойное того, чтобы называться произведением ювелирного искусства и передаваться из поколения в поколение.

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