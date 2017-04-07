Туры в Бразилию и особенности отдыха

07 Апреля 2017 года, 12:02

Отдых в Бразилии - идеальный вариант для тех, кто ищет не только живописные пейзажи и интересный пляжный отдых, но и яркие впечатления от посещения нового места. Джунгли Амазонии, золотые пляжи и карнавалы Рио-де-Жанейро, могучие водопады и необычная природа оставляют в памяти туристов особые воспоминания. По этой причине желающих побывать в этой стране не уменьшается с течением времени.

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Когда ехать в Бразилию?

В разных зонах Бразилии климат разный: субтропический, экваториальный, а в некоторых зонах даже тропический. Зима здесь бывает только на крайнем юге (начиная с Сан-Паулу и ниже), когда температура воздуха опускается ниже +10 °C. Поэтому отдыхать в этой стране можно круглогодично, правильно выбрав курорт. Для сезона дождей в Бразилии характерна повышенная облачность, но никак не непрерывные ливни.

Получение визы

Получение туристической визы для поездки в Бразилию не составляет особой сложности. Чтобы получить документ, не потребуется сбора каких-то особых документов. Достаточно будет стандартного набора: паспорт, билеты в оба конца, медицинская страховка, подтверждение бронирования номера в отеле, анкета и фото. Обычно открытием визы занимается туроператор, у которого был куплен тур.

Отели

Приехав в Бразилию, можно остановиться не только в отелях, уровень комфорта в которых варьирует от 3* до 5-Ultra*. При желании также можно арендовать апартаменты, снять номер в гостевом доме или же воспользоваться услугами хостела. Последний вариант обойдется намного дешевле, чем проживание в отеле.

Транспорт

Наиболее популярным видом транспорта в Бразилии являются автобусы. Они часто курсируют вдоль пляжной линии, позволяя пассажирам быстро и недорого добираться до нужных пляжей. Однако поездка для туристов на автобусе может быть небезопасной, поскольку здесь часто случаются карманные кражи. Поэтому гостям лучше пользоваться или туристическими автобусами зеленого цвета, или нанимать такси. Также гости Бразилии могут взять в аренду авто, обратившись в офис компании или в аэропорт. Чтобы взять автомобиль напрокат, необходимо иметь при себе международные права и кредитную карту.

Шопинг

В крупных городах Бразилии работает большое количество магазинов, которые работают с 9.00 до 18.30 в будни и до 13.00 по субботам. Крупные магазины работают до 22.00. Но лучшим местом для шоппинга все же считается район Ипанема, расположенный вблизи пляжной зоны Рио-де-Жанейро. Во множестве находящихся здесь мелких лавочек и магазинчиков можно найти все что угодно: начиная от продуктов и цветов и дешевым трикотажем и завершая сувенирами, изготовленными в самой Амазонии.