Машинист электровоза, погибший на Кировском руднике, пытался самостоятельно сцепить вагоны

07 Апреля 2017 года, 12:15

КИРОВСК/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кировска проверяет соблюдения законодательства в связи со смертью работника на Расвумчоррском руднике АО «Апатит», который произошел 4 апреля. Установлено, что погибший был машинистом электровоза. Около 16:30 он попытался сцепить два вагона, «саморасцепление» которых произошло после выполнения работ по разгрузке руды.

«Мужчина находился вне кабины. В результате он был зажат ротором опрокидывателя и бортом вагона, и получил травмы несовместимые с жизнью. По результатам проверки, с учетом полученных данных, будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования в отношении АО «Апатит», – сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, для расследования обстоятельства происшествия была создана межведомственная группа.

Фото: hibiny4you.ru