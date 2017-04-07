Не коррида, но так же ярко: час быка в Коста-Рике

07 Апреля 2017 года, 12:37

Каждое второе воскресенье марта яркие повозки и величественные быки украшают улицы Сан-Антонио, городка в кантоне Эскасу в Коста-Рике. Разноцветные, яркие и веселые тележки выстраиваются в длинную очередь возле церкви Сан-Мигель, быки бьют копытами в предвкушении шествия и пофыркивают, ожидая вкусного угощения. Реальные погонщики, костариканские ковбои, готовятся к парадному выходу: шумная многоцветная лавина вскоре прокатится по Сан-Антонио и доберется до центральной площади.

Как говорят уже побывавшие в Коста-Рике, этот фестиваль повозок, или фестиваль погонщиков быков — настоящая визитная карточка этой этнически богатой местности. Парад Día Nacional del Boyero праздничный и абсолютно бесплатный!

Если в будние дни холмы возле городка полны лучащегося довольством скота, то в день торжества буквально стада прибывают на мощеные улочки. На грузовиках везут своих рогатых красавцев гуртовщики со всей страны, даже из отдаленных Картаго и Гресии. Обычно послушных добрых животных используют для пахотных работ, для обработки земель, перевозки грузов в сельском хозяйстве. Но только не в «час быка»!

Зрители выстраиваются вдоль улиц, по которому пройдет маршрут парада. Тротуары переполнены радостными костариканцами и туристами (купить туры в Коста-Рику можно по ссылке). Все наслаждаются звоном колокольчиков, барабанным ритмом марширующих групп и фигурками-марионетками, которые представляют собой колоритных персонажей местного фольклора.

Каждый год округа замирает в восхищении перед величественными, слаженными упряжками быков, которые везут расписные повозки. Мужчины, женщины, дети ведут своих питомцев и показывают миру красоту простых радостей, красоту мира и ремесла — росписи по дереву и плетения из цветных нитей.

И кажется, неизбежно парад заканчивается покупкой удивительной национальной шляпы, прохожей на американскую ковбойскую. Однако здесь, в Коста-Рике, она из натуральной соломы и с любовью украшена руками местных женщин. Как говорят очевидцы, надев такую шляпу, сразу же представляешь себя погонщиком быков на холмах под палящим солнцем, или в роще, среди ветвей у ручья. Мычат быки, природа прекрасна, в душе — довольство.

Конечно, коррида дает острые ощущения. Но Día Nacional del Boyero дает нечто иное, дает почувствовать себя частичкой большого, яркого, многонационального мира, который прекрасен своими людьми, их творчеством, и животными!

Фото: universal-edu.com