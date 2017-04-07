Специалисты из трех стран решат проблемы болезни лосося на Кольском полуострове

07 Апреля 2017 года, 13:23

МУРМАНСК/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ – Для определения патогенности молодого атлантического лосося, выявленного в реке Пак, которая является притоком Туломы, необходимо провести ряд дополнительных исследований. К такому выводу пришли специалисты ветеринарных служб на встрече Комитета по ветеринарии Мурманской области. Представители Норвегии, Финляндии, а также сотрудники из Республики Карелия и Ленинградской области определили срок отбора проб от рыбы в хозяйствах аквакультуры, расположенных в акватории Нижнетуломского водохранилища, и период направления их в институт биологии КарНЦ РАН и в Норвежский ветеринарный институт.

«Обсуждались заразные болезни рыб диких популяций во внутренних водоемах. Их спектр был расширен на основании предварительной информации специалистов Полярного института о выявлении возбудителя гиродактилеза на молоди семги в реке Пак в конце 2016 года и идентификации возбудителя специалистами-паразитологами Института биологии Карельского научного центра РАН в 2017 году», – пояснили в областном комитете.

В дальнейшем мониторинг распространения болезни в бассейне реки Тулома будет проводиться в течение всего года. На май 2017 года намечено заседание противоэпизоотической комиссии Мурманской области, на котором предполагается представить предварительные результаты.

«По итогу встречи будет подготовлена программа совместного мониторинга популяций атлантического лосося в 2017 году. Опыт такого мониторинга наработан в течение 2015 и 2016 годов, результаты его обсуждались с участием представителей заинтересованных ведомств и получили положительную оценку», – сообщили в Правительстве Мурманской области.

Сейчас состояние туломской популяции семги оценивается сотрудниками Полярного института рыбного хозяйства и океанографии как удовлетворительное.

Напомним, два года назад правительство вводило временное ограничение лова в реке Кола из-за гибели рыбы, а информация о распространении атлантического лосося с признаками заболевания ульцеративным дермальным некрозом появилась в июне 2016 года. Тогда провоцирующим фактором для появления заболевания послужила аномально низкая температура воды в Баренцевом море.