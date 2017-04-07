Несогласованные земляные работы стали причиной отключения электроснабжения в части жилфонда в Мурманске

07 Апреля 2017 года, 13:35

МУРМАНСК/ 9 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня при проведении несогласованных с энергетиками земляных работ в Первомайском округе Мурманска сторонней организацией был поврежден кабель Мурманской горэлекросети. В результате произошло временное отключение оборудования на подстанции ПС 4 филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети»), была обесточена часть жилых домов на улицах Шевченко и Героев Рыбачьего.

Благодаря оперативным действиям энергетиков удалось восстановить электроснабжение потребителей в течение получаса.

Напомним, похожий случай произошел в областном центре совсем недавно - 25 марта, когда при проведении несогласованных земляных работ отключился светофор на перекрестке улиц Книповича и Рогозерской.

Колэнерго вновь обращается ко всем предприятиям, планирующим вести работы в непосредственной близости от энергообъектов, с напоминанием: проведение любых действий в охранных зонах ЛЭП должно согласовываться с организацией, в чьем ведении находятся электрические сети на данной территории. В ином случае возникает реальная угроза здоровью и жизни тех, кто непосредственно осуществляет работы, а также угроза нарушения электроснабжения социально-значимых объектов, жилых домов, производственных помещений.