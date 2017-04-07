Три сотрудника рекламного агентства в Мурманске не получали зарплату 10 месяцев

07 Апреля 2017 года, 14:20

МУРМАНСК/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ – Руководитель ООО «Рекламный Двор» Вячеслав Мартьянов предстанет перед судом за невыплату заработной платы трем работникам. Выплата не производилась с августа 2015 по май 2016 года, общая сумма долга составила больше 180 тысяч рублей.

«Мартьянов признал вину в инкриминируемом преступлении и в полном объеме возместил ущерб, причиненный его действиями. В настоящий момент прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Фото: Twitter