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Главная » НОВОСТИ » Перешедшие на электрообогрев жители Кандалакши вновь получат квитанции за отопление
 
 
 
 
07 Апреля 2017 года, 14:35

Перешедшие на электрообогрев жители Кандалакши вновь получат квитанции за отопление


КАНДАЛАКША/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ — Жители Кандалакши, чьи квартиры переведены на электрообогрев, продолжат получать квитанции за теплоснабжение. Соответствующее заявление сделало региональное министерство энергетики и ЖКХ. Ранее ситуация с двойной оплатой отопления в Кандалакше привлекла внимание антимонопольной службы, однако рассмотрение дела было отложено на май.

Напомним, что переход на электрообогрев в городе в 2006 году планировалось осуществить для того, чтобы снизить тарифы на отопление и горячую воду. По плану в рамках «пилотного» перевода электрообогрев должен был быть оборудован в 24 квартирах. Позже некоторые жители Кандалакши самовольно срезали батареи и перешли на электрообогрев. На данный момент в городе насчитывается порядка 433 таких жилых помещений.

В 2007 году Управление ЖКХ Кандалакши планировало исключить из действия договора на теплоснабжение с компанией ТЭКОС квартиры, переведенные на электрообогрев. Однако суд установил, что переустройство некоторых квартир было произведено с нарушением техники безопасности, а также ряда действующих нормативно-правовых актов и без согласований.

Не желая платить за центральное отопление, которым перешедшие на электрообогрев жители фактически не пользовались, жители Кандалакши вышли на митинги. Впервые пикет состоялся в прошлом году, а в начале марта 2017 года митинг прошёл второй раз. Примечательно, что за день до митинга прошло заседание специально созданной по данной проблеме рабочей группы, в рамках которого жителям было обещано, что теплоснабжающая компания приостановит выпуск счетов для жителей квартир с электрообогревом.

Митинг собрал 150 человек, однако проблему с электрообогревом решить не помог.

«Принято решение о выставлении счетов за теплоснабжение для собственников и нанимателей жилых помещений, переведенных на «электрообогрев», всех категорий МКД», - говорится в сообщении Минэнерго.

Основанием для принятия такого решения стало обращение в прокуратуру жильцов тех кандалакшских квартир, в которых сохранилось центральное отопление. По мнению граждан, в случае отмены платы за тепло для тех, чьи квартиры переведены на электрообогрев, оплата отопления подъезда ляжет на собственников помещений, подключенных к центральному отоплению. Как отмечается в заявлении ведомства, после актуализации схемы теплоснабжения жильцам квартир с электрообогревом будет произведен перерасчет. Однако как сообщили «Би-порту» в администрации Кандалакши, схема будет утверждена не раньше, чем в конце августа этого года. В самом Минэнерго ситуацию прокомментировать не смогли.

Как стало известно «Би-порту», камнем преткновения в данной истории стало отсутствие в Федеральном законе отдельного норматива на отопление мест общего пользования, то есть общедомовых нужд, за которое «электрообогревщики» Кандалакши готовы доплачивать. По факту, теплоснабжающая компания по действующему законодательству не может выставлять части жильцов счета только за общедомовые нужды. Проблему необходимо решать на федеральном уровне, поэтому сейчас председатель научно-технического совета общероссийского объединения «Союз коммунальных предприятий» Александр Дронов направил в адрес Минстроя РФ обращение, в котором указаны конкретные предложения по разрешению сложившейся ситуации.

Фото: hqplace.ru

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