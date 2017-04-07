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Главная » НОВОСТИ » Кольская флотилия Северного флота провела учения по отражению воздушных атак
 
 
 
 
07 Апреля 2017 года, 15:39

Кольская флотилия Северного флота провела учения по отражению воздушных атак


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ — Большие десантные корабли (БДК) «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» при поддержке малых ракетных кораблей (МРК) «Айсберг» и «Рассвет» уничтожили средства воздушного нападения условного противника в рамках проводимых на Северном флоте учений Кольской флотилии разнородных сил СФ.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в программу учений вошла стрельба артиллерийским комплексами по имитированным воздушным целям, которые выставили бомбардировщики Су-24 смешанного авиаполка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Управление противовоздушной обороной группировки осуществлялось с командного пункта соединения, расположенного на БДК «Александр Отраковский», при этом район проведения боевого упражнения был закрыт для судоходства и полётов.

После отработки отражения воздушных атак десантный отряд отправился на место погрузки личного состава и техники десантно-штурмового батальона морской пехоты. Морские пехотинцы совершили марш из пункта постоянной дислокации к месту погрузки на десантные корабли с вооружением и на штатной технике – БТР-80 и БТР-82А.

Сбор-поход Кольской флотилии стартовал 5 апреля и продлится ещё в течение нескольких дней. Планом его проведения предусмотрен ряд учений и боевых стрельб, а также контрольных проверок боевой готовности частей и подразделений.

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