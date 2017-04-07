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Главная » НОВОСТИ » ВБРР и АйСиБиСи Банк присоединились к синдицированному кредиту для ГТЛК в качестве со-организаторов
 
 
 
 
07 Апреля 2017 года, 16:00

ВБРР и АйСиБиСи Банк присоединились к синдицированному кредиту для ГТЛК в качестве со-организаторов


МОСКВА/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ - Всероссийский банк развития регионов и АйСиБиСи Банк присоединились в статусе со-организаторов к синдицированному кредиту, организуемому Газпромбанком для финансирования программы ГТЛК по приобретению 32 воздушных судов SSJ-100. Соответствующее соглашение подписано в конце марта.

Синдицированный кредит в размере 30 млрд рублей предоставляется в рамках программы развития аренды отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которую ГТЛК реализует по распоряжению Правительства РФ при поддержке Минтранса и Минпромторга России. Уполномоченным организатором синдицированного кредита назначен Газпромбанк.

Государственная программа успешно развивается, и на текущий момент по контракту между АО «Гражданские самолеты Сухого» и ГТЛК поставлено 17 воздушных судов, до конца года ожидается поставка оставшихся 15 самолетов.

Ряд российских банков, в том числе дочерние структуры крупных международных банков, рассматривают возможность участия в синдицированном кредите. Окончательное формирование синдиката кредиторов и закрытие сделки планируется в ближайшее время.

«Газпромбанк, являясь одним из лидеров российского рынка синдицированного кредитования, активно участвует в развитии национальной промышленности, в том числе авиационной отрасли, – прокомментировал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Олег Ваксман. Мы уверены, что сотрудничество с ГТЛК и поддержка программы операционного лизинга воздушных судов будет способствовать дальнейшему развитию отечественного рынка авиаперевозок. А тот факт, что документация по кредиту подготовлена на основе стандартного договора синдицированного кредита по российскому праву, разработанного совместными усилиями банковского и юридического сообществ, является существенным шагом для развития российского рынка синдицированного кредитования».

«SSJ-100 – это конкурентоспособный самолет, который вполне сопоставим по экономической эффективности с зарубежными аналогами. Приятно отметить, что интерес к программе развития аренды SSJ-100, приоритетному проекту для ГТЛК, проявляют крупные российские и международные банки. Уверен, что наша совместная работа при поддержке Министерства транспорта и Министерства промышленности и торговли позволит сформировать крупнейший парк SSJ-100 и постепенно заместить импортные аналоги отечественными самолетами», – подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

«Мы рады, что ВБРР стал участником синдиката по кредитованию ПАО «ГТЛК», ключевого проводника программы поддержки авиатранспортной отрасли России, и имеет возможность внести свой вклад в финансирование важного государственного проекта развития отечественной гражданской авиации, – сообщил старший вице-президент АО «ВБРР» Михаил Розин. – Одно из приоритетных направлений деятельности ВБРР – расширение объемов и направлений партнерства с ведущими финансовыми институтами, в том числе в области синдицированного кредитования. Мы придаем большое значение возможности сотрудничества с банками, являющимися лидерами рынка синдицированного кредитования, и надеемся на развитие данных отношений в будущем».

«Участие АйСиБиСи Банка (АО) в данной сделке продолжает успешную историю совместной работы ПАО «ГТЛК» и Группы ICBC, – отметил Президент АйСиБиСи Банка (АО) Ли Вэньцун. – Мы считаем очень важным, что наше сотрудничество продолжается в таком значимом для российского рынка авиаперевозок проекте, как программе развития операционного лизинга самолетов SSJ-100. Данный проект подтверждает нашу уверенность в ПАО «ГТЛК» как в надежном партнере и одном из лидеров российского лизингового рынка. Являясь активным участником рынка международных синдицированных кредитов для крупнейших российских компаний, наш банк также не может не отметить значимость предоставления синдицированных кредитов в рублях, а также подписания кредитной документации по российскому праву для развития рынка синдицированного кредитования в России».

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