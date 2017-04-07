Мурманская область улучшила свои показатели по собираемости взносов за капремонт

07 Апреля 2017 года, 17:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ — Центр ОНФ «Народная экспертиза» оценил работу региональных операторов капремонта в России. Мурманская область поднялась с 34 места на 27 позицию, набрав 281 балл.

Так, показатель региона по среднему количеству работ по капремонту предусмотренных программой на один МКД вырос почти в три раза, отмечается также рост собираемости взносов с граждан и органов местного самоуправления.

Кроме того, эксперты центра ОНФ отдельно изучили данные по выполненным работам по капремонту до 1 января 2017 года — Мурманская область набрала 25 баллов из 100 возможных.

«Это связано с тем, что списке МКД Мурманской области есть дома культурного наследия, которые пока не ремонтировались. Но на сегодняшний день по многим из них уже готовы проекты. Невысокий балл - это и показатель работы недобросовестных подрядчиков, которые в срок не сдали объекты. И не стоит забывать, мы живем на Крайнем Севере, у нас почти полгода зима. Были объекты, где строители не успели завершить фасадные работы, а делать это при минусовых температурах - просто деньги на ветер, поэтому ремонт был отложен до положительных температур», - прокомментировал результаты исследования начальник отдела капитальных ремонтов НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области» Артур Гунбин.

Лидерами рейтинга стали Татарстан, Москва и Тульская область, замыкают список Краснодарский край, Крым, Забайкалье и Чукотка.