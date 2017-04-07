БПК «Североморск» совершил деловой заход в Экваториальную Гвинею

07 Апреля 2017 года, 16:35

МАЛАБО/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ - Отряд кораблей Северного флота под командованием капитана 1 ранга Станислава Варика в составе большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Североморск», спасательного буксирного судна (СБС) «Алтай» и среднего морского танкера (СМТ) «Дубна» прибыл в порт Малабо - столицу Республики Экваториальная Гвинея. Незадолго до захода в порт североморцы пересекли экватор, совершив переход из южного в северное полушарие Земли. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Деловой заход российских кораблей продлится в течение двух дней. За это время экипаж БПК «Североморск» примет на борту своего корабля представителей военного руководства Республики Экваториальная Гвинея и администрации города, а также Посольства Российской Федерации в Камеруне.