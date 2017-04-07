Владимир Путин выразил соболезнования королю Швеции в связи с терактом

08 Апреля 2017 года, 08:29

МИР/8 апреля - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с наездом грузовика на толпу людей в центре Стокгольма, сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в Стокгольме», — говорится в тексте телеграммы.

Путин передал слова поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого инцидента.

Напомним, днем 7 апреля водитель грузовика въехал в толпу людей на площади Сергельсторг в центре города. Автомобиль врезался в универмаг, после чего загорелся. По последним данным, число погибших увеличилось до четырех человек. Еще 15 человек госпитализированы в результате атаки. Среди пострадавших есть дети. При этом девять человек получили серьезные ранения.