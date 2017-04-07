В Заполярье ожидается до +2 и гололедица

МУРМАНСК/ 7 апреля/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, днем от -3 до +2°. Гололедица.
Как сообщают синоптики, 8-9 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром над Архангельской областью. По Мурманской области местами пройдет снег, преобладающая температура воздуха ночью -5-10°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -12-17°, днем от -3 до +2°.