Ученые: животные спасут детей от ожирения

08 Апреля 2017 года, 12:39

МИР/8 апреля - Животное в доме снижает риск возникновения у детей ожирения и аллергии, выяснили ученые. Исследование было опубликовано в журнале Microbiome.

У детей, растущих в семьях, где есть домашнее животное, исследователи выявили в организме большое количество микробов Oscillospira и Ruminococcus, ассоциированных с низкими рисками возникновения аллергий и ожирения. Причем даже когда родители ребенка отдали животное другим владельцам, если на протяжении беременности оно находилось в доме, это все равно влияло на формирование кишечного микробиома младенца.

Команда ученых проанализировала образцы кала, взятые у 746 младенцев, рожденных в 2009–2012 годах. Более чем в половине семей было хотя бы одно домашнее животное, 70% всех животных составляли собаки.

Ученые полагают, что в будущем найдут способ передавать детям полезные бактерии без необходимости держать рядом животное – скорее всего, это будет реализовано по тому же принципу, что и в препаратах с пребиотиками.