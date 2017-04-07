В Мурманске несколько сотен человек вышли на митинг против террора

08 Апреля 2017 года, 13:41

МУРМАНСК/8 апреля/БИ-ПОРТ – «Мурманск против террора», «Нас не запугать» - такие надписи красовались на плакатах, с которыми люди вышли на сегодняшний митинг. В полдень неравнодушные северяне поддержали всероссийскую волну различных мероприятий против террора.

В столице Заполярья на сцене перед митингующими выступили глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов, член Общественной палаты Юлия Величко. По предварительным подсчетам сегодня это мероприятие посетили около 300-т человек.

Подобные акции и митинги по всей России побудили провести недавние печальные события в Санкт-Петербурге. Напомним, в результате взрыва в вагоне метро, произошедшего в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 14 человек, более 50 пострадали.