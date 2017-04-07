Военнослужащие отдельного морского инженерного батальона СФ отметили 75-летие части

08 Апреля 2017 года, 15:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/8 апреля/БИ-ПОРТ - В отдельном морском инженерном батальоне Северного флота состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию части. Поздравления с юбилеем военные инженеры получили от командования флота, руководства Мурманской области и города Североморска.

Сформированный в годы Великой Отечественной войны батальон имеет славные боевые традиции, которые и сегодня преумножают военнослужащие части. Подразделения батальона являются постоянными участниками учений Северного флота, проводимых в том числе в континентальной Арктической зоне и на островах Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба СФ.

Ежегодно сапёры морского инженерного батальона занимаются инженерной очисткой мест сражений периода Великой Отечественной войны, проводят утилизацию взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Мурманской области. В прошлом году они обезвредили более 1000 артиллерийских и авиационных боеприпасов, гранат, минометных мин и других опасных предметов. Особое внимание при этом уделяется заповедникам на полуостровах Рыбачий и Средний.

Военнослужащие батальона регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» Армейских международных игр. Их лучший результат – третье место на российском этапе конкурсов. В середине апреля свои умения продемонстрируют новые команды батальона, отобранные для участия в «АРМИ-2017». Также в апреле сапёры батальона проведут учение по ликвидации заторов на водоёмах Мурманской области с подрывом ледяного покрова.