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Главная » НОВОСТИ » Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов оценил темпы строительства в Заполярье
 
 
 
 
08 Апреля 2017 года, 16:40

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов оценил темпы строительства в Заполярье


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/8 апреля/БИ-ПОРТ - Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов совершил рабочую поездку на Северный флот, в ходе которой проинспектировал строительство арсеналов в Североморске и ЗАТО Александровск, а также комплекса зданий филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. Об этом сообщает Минобороны.

Кроме того, замглавы военного ведомства проверил состояние объектов социальной инфраструктуры и оценил темпы строительства служебного жилья на СФ.

«Первые 240 человек начнут обучение в новом филиале Нахимовского военно-морского училища в Мурманске 1 сентября этого года. По два класса пятых, шестых и седьмых», – сообщил   Тимур Иванов в ходе инспекции строящегося учебного заведения.   

Он поручил строителям провести подрыв скального грунта для фундаментов объектов второй очереди комплекса училища до начала учебного года.

Напомним, комплекс зданий филиала Нахимовского военно-морское училища на 560 мест будет построен в два этапа. В первую очередь возводятся трехэтажный учебно-административный корпус площадью около 15 тыс. кв. метров, столовая со встроенными помещениями дополнительного образования, трехэтажный спальный корпус на 240 мест, крытый спортивный комплекс с залами для игровых видов спорта,  гимнастики, спортивных единоборств,  тренажерным залом и медпунктом. На втором этапе будут построены спальный корпус на 320 мест, спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком, крытый спортивный комплекс с трибунами и площадкой для игры в мини-футбол и тир.

Строящийся филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске может получить статус «арктического». Этот вопрос в настоящий момент прорабатывается. «Это нахимовское училище уже третье по счету, и возможно у него будет дополнительный статус», –  сказал замминистра обороны.  В ходе инспекции он отметил «впечатляющие темпы строительства зданий».

Строительство идет в соответствии с графиком в три смены, на площадке работают 560 человек и 49 единиц техники, планируется наращивание сил и средств, площадка полностью укомплектована материалами и оборудованием

«В целом я могу назвать то, что происходит, возрождением военно-строительного комплекса. Сегодня на площадке работают уже собственно силы Минобороны, и, уверен, что с надлежащим качеством все будет завершено в срок», – заявил Тимур Иванов.

Кроме того, замминистра обороны отметил, что это первое Нахимовское военно-морское училище, в котором запланировано создание класса подводной робототехники.

«Наши нахимовцы смогут получить практический опыт создания образцов подводной робототехники с практическим испытанием. В этом училище будет создана концептуально новая образовательная среда и учебные кабинеты будет оборудованы самыми современными средствами», – сказал Тимур Иванов.

 

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