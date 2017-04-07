В Заполярье тщательно проверяют маршрутки

08 Апреля 2017 года, 17:05

МУРМАНСК/8 апреля/БИ-ПОРТ - Полицейскими при участии сотрудников отдела организации пассажирских перевозок администрации г. Мурманска, судебных приставов, службы занятости только за один день выявлено 55 административных правонарушений, связанных с организацией пассажирских перевозок. Накануне на территории областного центра провели тотальную проверка маршрутных транспортных средств.

Наибольшее количество нарушений – 30 – выявлено по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». По всем выявленным нарушениям составлены административные протоколы.

Кроме того, сотрудники полиции составили 13 рапортов о необходимости возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проводится в Мурманской области с 3 по 12 апреля с целью выявления и пресечения нарушений в сфере пассажирских перевозок. В рамках мероприятия организована сплошная проверка автобусов в пунктах их отправления и прибытия, а также на промежуточных остановках. Стоит отметить, мероприятие проводится во всех муниципальных образованиях Мурманской области.