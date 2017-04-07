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Жизнь в Мурманске


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Главная » НОВОСТИ » СМИ: Роскосмос выразил соболезнования родным космонавта Георгия Гречко
 
 
 
 
08 Апреля 2017 года, 18:01

СМИ: Роскосмос выразил соболезнования родным космонавта Георгия Гречко


РОССИЯ/8 апреля –  Космонавт Георгий Гречко умер в ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 85 лет.

«В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт... Георгий Михайлович Гречко», — говорится в сообщении.

Гречко совершил три космических полета. По данным из открытых источников, Гречко провел в космосе 134 суток 20 часов 32 минуты 58 секунд.

Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля «Союз-17» и первой основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-4». Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля «Союз-26» и первой основной экспедиции на станцию «Салют-6». Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки на станции «Салют-7».

Он также участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций.

Госкорпорация «Роскосмос» выразила соболезнования родным космонавта Георгия Гречко, передает ТАСС. «Роскосмос соболезнует родным и близким Георгия Михайловича Гречко. Вечная память», — говорится в сообщении.

 

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