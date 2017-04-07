В Москве столкнулись поезда. Следователи начали проверку.

09 Апреля 2017 года, 09:18

МОСКВА/9 апреля - Следователи начали проверку по факту столкновения электрички и пассажирского поезда на западе Москвы. Об этом сообщает Следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Авария, по данным ведомства, произошла 8 апреля в 22.40 на 9 км 9 пикета перегона станций Фили — Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги. Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Брест, столкнулся с электричкой без пассажиров. По предварительным данным, из-за перебегавшего пути человека электричка резко затормозила, после чего произошло столкновение.

«В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и 2 контролера. Вследствие столкновения госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и 2 контролера электрички», — говорится в сообщении.