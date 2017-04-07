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Главная » НОВОСТИ » По факту столкновения поездов в Москве возбуждено уголовное дело
 
 
 
 
09 Апреля 2017 года, 12:31

По факту столкновения поездов в Москве возбуждено уголовное дело


МОСКВА/9 апреля – Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички на западе Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Позже по факту столкновения было возбуждено уголовное дело.

«В результате столкновения с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке было временно приостановлено. По предварительным данным, в столкновении пострадали около 50 человек, из которых пятеро в настоящее время находятся в больнице. В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка всем обстоятельствам сложившейся ситуации и действиям причастных к ней лиц», — говорится в тексте официального сообщения московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что расследование дела, возбужденного в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) взял на личный контроль столичный межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков.

На данный момент движение поездов на западе Москвы восстановлено.

 

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