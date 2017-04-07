В Мурманске разыскивается Макар Булгак

МУРМАНСК/ 9 апреля/БИ-ПОРТ – Пятнадцатилетний Макар Булгак ушел из дома и не вернулся. Подросток находится в розыске с 8 апреля.
Известно, что Макар Викторович Булгак 20.05.2002 года рождения, проживал в Мурманске, по адресу: пер. Якорный, д. 4.
Был одет: куртка синяя парка, черные штаны, белые кроссовки.
«Всех, кому что-либо известно о местонахождении Булгака Макара Викторовича, просьба сообщить в полицию по тел. 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску), 02», - говорится в сообщении правоохранительных органов.