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Главная » НОВОСТИ » Тотальный диктант написали в 866 городах на шести континентах
 
 
 
 
09 Апреля 2017 года, 15:33

Тотальный диктант написали в 866 городах на шести континентах


МУРМАНСК/9 апреля/БИ-ПОРТ – 581 человек решил проверить уровень грамотности в Мурманске. Накануне состоялась ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Основной площадкой проведения акции традиционно стали аудитории МГТУ. Ещё одну точку для диктанта открыли на борту ледокола «Ленин».

Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович. Каждая часть – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

Текст в Мурманске писали под диктовку депутата Мурманской областной думы Германа Иванова, директора информационно-издательского центра МГТУ Виталия Королёва, а также пресс-секретаря Баренц-отделения WWF России Дмитрия Рябова.

По подсчетам организаторов, добровольный диктант на русском языке в этом году охватил 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. Около 3000 площадок открыли свои двери всем желающим. Всего в акции приняли участие около 200 000 человек.

 

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