Финляндии необходимо законодательно усилить борьбу с терроризмом

09 Апреля 2017 года, 16:37

ХЕЛЬСИНКИ/ 9 апреля/ БИ-ПОРТ – У Финляндии недостаточно юридических механизмов для предотвращения терактов. Об этом «Би-порту» сообщил министр обороны Финляндской республики Юсси Нийнистё.

«В связи с террористическими актами сейчас уже усилены меры безопасности в Финляндии. Но мы должны понимать, что полностью предотвратить эту ситуацию, к сожалению, невозможно. На будущее нам в Финляндии необходимо создать законы, которые будут способствовать предотвращению терактов», – заявил министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё.

Напомним, в результате терактов, совершённых в Петербурге и в Стокгольме, погибли более 20 человек. В Петербурге был объявлен 3-дневный траур по погибшим в результате взрыва в вагоне метро. Траур по погибшим объявлен и в Швеции. К посольству Швеции в Хельсинки приносят цветы.

Накануне жители Заполярья вышли на митинг против террора.