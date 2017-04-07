09 Апреля 2017 года, 19:03

РОССИЯ/9 апреля - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абделю Фаттах ас-Сиси в связи с терактом в городе Танта. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий», — говорится в сообщении.

Владимир Путин выразил уверенность, что, действуя вместе с другими ответственными членами мирового сообщества, «наши страны сумеют дать отпор силам террора».

Он также передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

СМИ сообщают о 13 погибших в результате взрыва в церкви в египетском городе Танта. Еще 42 человека получили ранения. Позже второй взрыв произошел в районе тренировочного центра полиции. Третий взрыв прогремел у входа в церковь в городе Александрия. В результате погибли не менее 30 человек.