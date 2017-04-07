Космонавта Гречко похоронят на Троекуровском кладбище

09 Апреля 2017 года, 18:30

МОСКВА/9 апреля - Георгия Гречко похоронят 11 апреля на Аллее космонавтов Троекуровского кладбища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Ольгу Михееву-Гречко.

«С 12.00 до 13.30 мск в Большом зале Троекуровского кладбища пройдет гражданская панихида. С 13.30 до 14.00 — отпевание. После этого состоится церемония захоронения на Аллее космонавтов», — сообщила она.

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко умер в ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 85 лет. Он совершил три космических полета, участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций.