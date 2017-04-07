Выборы в Финляндии: действительно важен каждый голос

09 Апреля 2017 года, 20:08

ХЕЛЬСИНКИ/ 9 апреля/ БИ-ПОРТ – В Финляндии состоялись муниципальные выборы. Выборы прошли в 311 муниципалитетах. В каждом из них избирателями предстояло избрать своих депутатов. Всего на этих выборах было зарегистрировано 33618 кандидатов, а изберут - 8999. В Хельсинки кандидатами 1084 человека, избрать предстоит всего 85.

В 20:00 в Финляндии закрылись избирательные участки и начался подсчёт голосов. В результате того что часть граждан, имеющих право голоса, пользуются правом досрочного голосования, первыми оглашаются именно эти результаты.