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7 конференция «Логистика в Арктике» состоялась в Мурманске
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Готовится к реализации комплекс зданий, расположенных на ул.Ленинградской, д.27 – пр.Ленина, д.82а
 
 
 
 
10 Апреля 2017 года, 09:07

Готовится к реализации комплекс зданий, расположенных на ул.Ленинградской, д.27 – пр.Ленина, д.82а


Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения:

1. Часть здания на Ленинградской, 27 (3-х этажное, общая площадь - 1643,9 кв. м, год постройки - 1964), помещения кабинетного типа под размещение персонала.

2. Часть здания – предприятия связи на Ленина, 82а (4-х этажное, общая площадь - 3094 кв. м, год постройки - 1987), помещения кабинетного типа под размещение персонала.

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Комплекс объектов недвижимости расположен на земельном участке площадью 2865 кв. м. На земельный участок оформлено право долгосрочной аренды, включая участок под автостоянку на пер. Культурный.

Помещения представляют собой отремонтированные офисные блоки, оснащённые всем комплексом инженерных систем, необходимых для функционирования современного офиса: системой отопления, водоснабжения, вентиляции, противопожарной системой, компьютерными сетями, оборудованным постом охраны.

В здании по Ленина, 82-а имеется конференц-зал, помещение для организации приема пищи, кухня, комната отдыха, небольшой актовый зал в холле.

В цокольном помещении на Ленинградской, 27 располагается спортивный зал с оборудованными раздевалками, душевыми кабинами.

Подробная информация по телефонам: (8152) 48-57-62, 48-58-34, 48-58-02 в рабочие дни с 08.00 до 16.00.

Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых в аренду и готовых к продаже помещений можно на портале Ростелеком.Недвижимость.

 

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