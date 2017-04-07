В Псков на постоянное место жительства!

10 Апреля 2017 года, 09:20

Тем жителям Заполярья, которые планируют переехать в края с умеренным климатом и приобрести там жилье, стоит обратить внимание на Псковскую область. Не только потому, что этот регион находится сравнительно недалеко, на Северо-Западе России, но и то, что Псковская область — это край рек и озер с мягким умеренным климатом, город-музей, место, где живут замечательные люди.

Здесь полным ходом идет градостроительство, растут новые кварталы, благоустраиваются парковые зоны, удачно вписанные в городской пейзаж. А еще в Пскове воплощается в жизнь уникальный проект Псковской «Реставрационной мастерской» - жилкомплекс «Видный». Строительство идет полным ходом в четырех километрах от Пскова, между поселками Писковичи и Загорицы Псковского района. Микрорайон возводится на Загорицкой горке по правому берегу реки Великой.

Эксперты называют это место одним из самых экологически благоприятных в регионе. За счет большого количества сосновых и лиственных лесов, близости реки Великой и Псковского озера, а также отсутствия промышленных предприятий, район отличается чистым и легким воздухом.

На площадке ЖК «Видный» сегодня ведется строительство домов в пять, семь и девять этажей. Всего предполагается ввести в эксплуатацию порядка 680 квартир. Застройщик решил не экономить на качестве и внешнем виде, поэтому дома кирпично-монолитного типа строятся с использованием современных технологий и отличаются индивидуальными архитектурными решениями. Фасады облицованы качественным керамическим кирпичом, остекление балконов выполняется до пола по технологии фасадного остекления.

Планировка квартир устроит самых требовательных покупателей: просторный коридор, большая кухня с выходом на лоджию, светлые комнаты с высокими потолками. Обои, ламинат, двери, плитка, сантехника - все сделано основательно, комфортно, со вкусом. И вполне доступно по цене — застройщик предлагает свою отделку (по желанию) по цене 5 тысяч за кв.м. В стоимость включены и работа, и сами материалы.

Конечно, одним из решающих аргуменов «за» при покупке жилья в том или ином районе является наличие социальной инфраструктуры. На территории комплекса уже действует спортивный центр с теннисным клубом для разных возрастов. В цокольных этажах заработали первые магазины. Дворы домов отличаются от городских широкими тротуарами и просторными автопарковками. Обустроена детская площадка со специальным травмобезопасным покрытием. В нескольких шагах от комплекса — остановка городского автобуса №18.

Так что идеология жилкомплекса «Видный» — удобство проживания за городом и комфортная среда — это не голословное заявление, это реальность, которую можно приобрести, стоит только решиться.

Тем более, что «Реставрационная мастерская» предоставляет рассрочку платежа сроком на 3 года, работает со всеми государственными и банковскими программами, военной ипотекой, принимает в зачет материнский капитал, жилищные сертификаты, вторичное жилье.При оплате первого взноса 50% и более, предоставляется скидка 500 руб. за каждый метр оплаченный первым взносом. При полной оплате за квартиру применяются особые условия - скидка 3000 руб/ 1 м. кв.

Офис продаж в г.Псков: ул. К. Маркса, д.10. Офис продаж на объекте работает с понедельника по субботу. Тел. 8(8112), 8(8112) 66-94-32. Сайт, группа «ВКонтакте».





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