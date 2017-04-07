Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
Сергей Стиллавин становится трейдером Сергей Стиллавин становится трейдером
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
ВБРР дарит Весеннее настроение ВБРР дарит Весеннее настроение
 
 

Видеоновости16+

Крупное ДТП на Ленинградском шоссе
 
 
 
 

Курсы валют 08.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,9281
0,5733
1 USD
Доллар США
56,9201
0,3648
1 EUR
Евро
60,5687
0,3260
10 NOK
Норвежских крон
66,0288
0,3363
10 SEK
Шведских крон
63,0617
0,0629
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
1.3 м/с
давление 750.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманской области определены сроки весенней охоты
10 Апреля 2017, 10:32
В Мурманской области определены сроки весенней охоты
Более десятка машин застряли по дороге в Териберку
10 Апреля 2017, 10:00
Более десятка машин застряли по дороге в Териберку
В Хибинах принудительно спустят лавину
10 Апреля 2017, 09:55
В Хибинах принудительно спустят лавину
В мурманских поликлиниках закончилась вакцина против полиомиелита
07 Апреля 2017, 15:50
В мурманских поликлиниках закончилась вакцина против полиомиелита
 
 
 
 

Самое читаемое

Выборы в Финляндии: действительно важен каждый голос
09 Апреля 2017, 20:08
В Мурманске 8 человек спасали авто
09 Апреля 2017, 14:37
Житель Оленегорска лишится свободы за незаконный перевод
09 Апреля 2017, 14:28
Виталий Мутко посоветовал мурманским футболистам воспользоваться авторучкой
09 Апреля 2017, 13:35
В Мурманске разыскивается Макар Булгак
09 Апреля 2017, 14:10
Скончался автор строк «Под небом голубым…» Анри Волохонский
09 Апреля 2017, 19:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
 
 
 
 
10 Апреля 2017 года, 09:45

Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты

5 2

Миф: в центре строить негде

Факт: В центральных районах Петербурга есть территории, на которых раньше находились промышленные предприятия. Осваивать их могут крупные компании. Например, в Петербурге, на земле, где когда-то располагался Варшавский железнодорожный вокзал, компания «ЛенСпецСМУ» (входит в Группу компаний «Эталон») приступила к строительству жилого квартала «Галактика».

Поблизости от будущих жилых корпусов находятся сразу три станции метро: «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Рядом проходят крупные городские магистрали. Новый квартал строится в развитом районе, но и на его территории появится необходимая для полноценной жизни инфраструктура.

Миф: жилье очень дорогое

Факт: Даже в центре города можно приобрести жилье на очень привлекательных условиях. Например, на старте продаж, когда стоимость квадратного метра заметно ниже, чем в уже сданных домах. Жилой квартал «Галактика» – яркий тому пример. Первый взнос на квартиры-студии в «Галактике» начинается от 390 тысяч рублей, кроме того, застройщик предлагает длительную рассрочку*. Региональные покупатели традиционно могут рассчитывать на дополнительную скидку, а студенты – на специальные бонусы**.

Покупать недвижимость необходимо у надежных застройщиков с большим опытом работы. Например, компания «ЛенСпецСМУ» работает на рынке 30 лет и за это время ни разу не задерживала сроки сдачи своих объектов. Застройщик имеет на территории России обширную сеть из 15 региональных представительств. В Мурманске региональный офис находится по адресу: Конгресс-Отель «Меридиан», ул. Воровского, д.5/23, оф. 545.

5 3

Миф: новостройки лишены атмосферы

Факт: Собственная квартира в престижном месте Петербурга – это особый статус. Не столько показатель достатка, сколько возможность чувствовать себя истинным петербуржцем. Ведь жизнь будет протекать в совершенно особом окружении, когда до музеев, театров и памятников будет рукой подать.

Впрочем, все новостройки, которые появляются в центральных районах Петербурга, и квартал «Галактика» - не исключение, органично вписываются в существующую застройку. И конечно же, внутри квартала появится своя атмосфера.

Миф: в центре – суета и шум

Факт: Современные архитекторы проектируют и строят жилые дома таким образом, что, даже находясь в сердце города, жители могут наслаждаться тишиной и уютом. Больше возможностей для этого дает квартальная застройка. Жилой квартал «Галактика», как и все проекты ЛенСпецСМУ, строится именно по этому принципу. Во дворах разместятся детские игровые и спортивные площадки. Для автомобилистов предусмотрены паркинги. Для безопасности жильцов в квартале будет предусмотрена круглосуточная система видеонаблюдения. Комфортно жителям будет не только на территории квартала, но и в собственных квартирах благодаря продуманным планировкам.

19 марта строительная компания «ЛенСпецСМУ» приглашает посетить свой стенд на выставке «Север-Экспо». Вас ждут в ТРК «Мурманск Молл».

Всем в подарок – дисконтная карта!***

Более полную информацию об этом мероприятии можно получить по телефону мурманского представительства ЛенСпецСМУ: (8152) 288-920.

 

Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ». Адрес строительства квартала «Галактика»: Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, уч. 20 (участок ж/д «Варшавский вокзал – Малая Митрофаньевкая ул.»). Работаем по 214-ФЗ. Проектные декларации размещены на сайте www.lenspecsmu.ru. Эксклюзивный региональный агент АО «ЦУН».

* Рассрочка предоставляется застройщиком на квартиры-студии общей площадью от 28,71 кв. м в период с 01.04.2017 г. по 30.04.2017 г. Минимальный первый взнос 390 тысяч руб. Платежи вносятся равными частями ежемесячно до окончания срока действия рассрочки – до декабря 2023 г. Полная стоимость квартиры-студии – 4 287 994 руб.

** Подробности на сайте www.lenspecsmu.ru

*** Кол-во карт ограничено

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта