Очередное уголовное дело возбуждено в отношении руководителя одной из управляющих компаний

10 Апреля 2017 года, 09:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - «Директор одной из управляющих компаний, работающих в Кировско-Апатитском районе, исправно собирая деньги с собственников жилых помещений, фактически ввела нас в заблуждение относительно своих намерений оплатить услуги энергокомпании по поставке электрической энергии, - прокомментировал ситуацию Андрей Кузнецов - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети»).

«7 миллионов 517 тысяч рублей – в такую сумму оценивается нанесенный компании ущерб. Это тот случай, когда мы выбрали наиболее жёсткий из доступных нам способов – с учетом достаточных оснований ходатайствовали о возбуждении уголовного дела против злостного неплательщика», - отметил Андрей Кузнецов.

МРСК Северо-Запада исполняла функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Мурманской области с 1 марта 2013 года по 1 февраля 2015 года. На момент передачи функций гарантирующего поставщика долг за поставленную компанией потребителям электроэнергию превышал 3,5 млрд рублей. В результате активной претензионно-исковой и разъяснительной работы, тесного взаимодействия с органами власти всех уровней и правоохранительными органами на сегодняшний день удалось вернуть компании более 2 млрд рублей .

В «Колэнерго» действует телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44 можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.