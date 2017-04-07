В Центральных электрических сетях «Колэнерго» отметили юбилей старейшего ветерана предприятия

10 Апреля 2017 года, 10:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - В производственном отделении «Центральные электрические сети» филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» прошло чествование ветерана войны и труда, бывшего работника энергопредприятия Георгия Ивановича Архипова, которому исполнилось 90 лет.

На торжественном собрании в честь юбиляра звучали слова благодарности, поздравления, пожелания крепкого здоровья и долголетия, стихи, специально написанные представителями коллектива к этому знаменательному дню.

Георгий Иванович отдал родному предприятию тридцать восемь лет, прошел путь от электромонтера до инженера службы линий.

На встрече с коллективом Центральных сетей он рассказал об особенно запомнившихся моментах трудовой биографии, вспомнил товарищей по работе.

«Это как раз тот замечательный случай, когда общаешься не просто с удивительным, неординарным человеком, но прикасаешься к самой Истории, - считает директор Центральных электрических сетей Ренат Ишмухаметов, - Огромно значение таких встреч для тех, кто трудится в энергетике сегодня, кто сохраняет и старается преумножить бесценное наследие, принятое нами от ветеранов энергосистемы».