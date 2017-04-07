Спасательный подводный аппарат АС-36 отработал спецзадачи в Кольском заливе

10 Апреля 2017 года, 10:19

РОССИЯ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – В Кольском заливе прошло учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по варианту оказания помощи аварийной подводной лодки, лежащей на грунте. Главной задачей стала отработка навыков экипажа автономного спасательного подводного аппарата АС-36 после поиска условной подводной лодки осуществлять посадку на комингс-площадку. В качестве тренажёра был использован стенд-макет подводной лодки, находящийся на глубине более 50 метров, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

В ходе тренировки экипажа АС-36 было уделено внимание совершенствованию навыков плавания и маневрирования в надводном и подводном положении, взаимодействию с координационным центром на судне-носителе, а также непосредственному выполнению комплекса подводно-технических работ.