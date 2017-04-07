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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области определены сроки весенней охоты
 
 
 
 
10 Апреля 2017 года, 10:32

В Мурманской области определены сроки весенней охоты


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области определены сроки весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в 2017 году. Соответствующее постановление подписала губернатор Марина Ковтун. В соответствии с постановлением сроки весенней охоты в охотничьих угодьях Мурманской области установлены с 6 по 15 мая.

Фото Svopi.ru

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