В Североморске прошел митинг по проблемам ЖКХ

СЕВЕРОМОРСК/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - В субботу, 8 апреля в Североморске прошел согласованный с городскими властями митинг по проблемам ЖКХ и городского хозяйства.
Как сообщают «Североморские Вести», программа митинга состояла из двух частей. В первой жители Североморска почтили минутой молчания память жертв теракта в Санкт-Петербурге. Во второй собравшиеся выразили свое несогласие с качеством работы обслуживающих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства и с самой процедурой выбора УК.
Фото: Североморские вести/Л. Акбашева