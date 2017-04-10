МЧС станет реже проверять предпринимателей

10 Апреля 2017 года, 11:17

РОССИЯ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – Министерство чрезвычайных ситуаций сокращает количество проверок для бизнеса. В первую очередь изменения затронули работу инспекторов по пожарному надзору, контролирующую соблюдение технических регламентов и стандартов.

«В частности, речь идет о ряде правил пожарной безопасности, многие из которых были созданы еще в советское время и давно устарели», – передают «Известия».

По информации издания, около 140 видов проверок со стороны структур различного уровня, затрагивали не только промышленное производство, но и частных предпринимателей. Количество подобных мероприятий сократилось на треть.

«Мы снижаем административную нагрузку на предпринимательскую деятельность, при этом сохраняя и даже повышая уровень защищенности объектов бизнеса от всевозможных угроз», – сообщил руководитель МЧС Владимир Пучков.

По словам главы министерства, результаты работы оцениваются не по количеству «палок», поставленных за количество найденных нарушений, а по снижению числа пожаров и масштаба материального ущерба. При выявлении нарушений сотрудники предлагают устранить их без применения санкций. Если подобной возможности нет, то выносится предупреждение, и только после этого рассматривается вопрос о необходимости штрафа.

Альтернативой проверкам должна стать профилактическая работа, включающая в себя «спектр пропаганды, обучения и информирования населения».

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