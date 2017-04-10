В Кировске создали службу лавинной безопасности

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
Сергей Стиллавин становится трейдером Сергей Стиллавин становится трейдером
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
ВБРР дарит Весеннее настроение ВБРР дарит Весеннее настроение
 
 

Видеоновости16+

Премьера в драмтеатре - «…будем жить как боги?»
 
 
 
 

Курсы валют 08.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,9281
0,5733
1 USD
Доллар США
56,9201
0,3648
1 EUR
Евро
60,5687
0,3260
10 NOK
Норвежских крон
66,0288
0,3363
10 SEK
Шведских крон
63,0617
0,0629
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
0.7 м/с
давление 750.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

 
 
 
 

Выбор редакции

Слияние МГТУ и МАГУ может произойти в 2017 году
10 Апреля 2017, 13:05
Слияние МГТУ и МАГУ может произойти в 2017 году
Срок эксплуатации атомного ледокола «Вайгач» продлён до 2022 года
10 Апреля 2017, 12:18
Срок эксплуатации атомного ледокола «Вайгач» продлён до 2022 года
В «снежном плену» Териберки оказались около 43 человек
10 Апреля 2017, 11:55
В «снежном плену» Териберки оказались около 43 человек
В Мурманской области определены сроки весенней охоты
10 Апреля 2017, 10:32
В Мурманской области определены сроки весенней охоты
 
 
 
 

Самое читаемое

Выборы в Финляндии: действительно важен каждый голос
09 Апреля 2017, 20:08
Житель Оленегорска лишится свободы за незаконный перевод
09 Апреля 2017, 14:28
В Мурманске 8 человек спасали авто
09 Апреля 2017, 14:37
Более десятка машин застряли по дороге в Териберку
10 Апреля 2017, 10:00
В Мурманске разыскивается Макар Булгак
09 Апреля 2017, 14:10
Тотальный диктант написали в 866 городах на шести континентах
09 Апреля 2017, 15:33
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Кировске создали службу лавинной безопасности
 
 
 
 
10 Апреля 2017 года, 12:40

В Кировске создали службу лавинной безопасности


КИРОВСК/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - В администрации Кировска создана муниципальная служба лавинной безопасности, которая вошла в состав МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Кировска».

В штат новой службы вошли шесть человек. Им предстоит заниматься мониторингом и прогнозированием лавинной опасности, профилактическими мероприятиями в лавинных очагах, которые могут угрожать жилым домам и транспортной инфраструктуре города. Для этих целей будет закуплено и смонтировано гидрометеорологическое оборудование, приобретен специальный транспорт, летом на контролируемых участках установят снегомерную сеть. Муниципальной службе лавинной безопасности потребуется обязательное лицензирование для проведения данных видов работ. По словам Сергей Свинина на развитие лавинной службы планируется привлечь 11 млн рублей.

На территории города отмечены следующие лавиноопасные участки: склоны горы Айкуайвенчорр в районе улицы Солнечной и над городским парком, над объездной дорогой от улицы Олимпийской, очаги 21—22—23 горы Юкспор, расположенные рядом с домами микрорайона Кукисвусвумчорр и вблизи с горнолыжным комплексом там же.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Хибинах принудительно спустят лавину
2.
Летом в Кировске появится кольцевая развязка
3.
Машинист электровоза, погибший на Кировском руднике, пытался самостоятельно сцепить вагоны
4.
На «Большом Вудъявре» будет принудительно спущена лавина
5.
Полицейскими в Кировске задержан подозреваемый в причинении вреда здоровью
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта