В Кировске создали службу лавинной безопасности

10 Апреля 2017 года, 12:40

КИРОВСК/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - В администрации Кировска создана муниципальная служба лавинной безопасности, которая вошла в состав МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Кировска».

В штат новой службы вошли шесть человек. Им предстоит заниматься мониторингом и прогнозированием лавинной опасности, профилактическими мероприятиями в лавинных очагах, которые могут угрожать жилым домам и транспортной инфраструктуре города. Для этих целей будет закуплено и смонтировано гидрометеорологическое оборудование, приобретен специальный транспорт, летом на контролируемых участках установят снегомерную сеть. Муниципальной службе лавинной безопасности потребуется обязательное лицензирование для проведения данных видов работ. По словам Сергей Свинина на развитие лавинной службы планируется привлечь 11 млн рублей.

На территории города отмечены следующие лавиноопасные участки: склоны горы Айкуайвенчорр в районе улицы Солнечной и над городским парком, над объездной дорогой от улицы Олимпийской, очаги 21—22—23 горы Юкспор, расположенные рядом с домами микрорайона Кукисвусвумчорр и вблизи с горнолыжным комплексом там же.