Прокуратура проведёт проверку по факту травмирования повара в мурманском детском саду

10 Апреля 2017 года, 13:29

МУРМАНСК/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Октябрьского округа начала проверку по факту инцидента в одном из детских садов Мурманска. Об этом «Би-порту» сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Повар учреждения в результате работы на промышленной мясорубке лишилась кисти. Врачам, госпитализировавшим ее с места работы, пришлось обратиться за помощью к спасателям для извлечения руки из прибора.

«В 7:46 позвонили непосредственно из самой больницы, для оказания помощи были направлены шесть человек, которые удалили кухонный прибор с верхней конечности», – сообщила агентству сотрудник пресс-службы МЧС по Мурманской области Наталья Козырева.