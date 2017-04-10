Оленегорский ГОК закупает большегрузную технику

10 Апреля 2017 года, 13:46

ОЛЕНЕГОРСК/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Северстали» выбрал поставщиком четырех большегрузных автосамосвалов, которые поступят на предприятие в этом году, компанию «Цеппелин Русланд».

В 2017 году четыре 136-тонных автосамосвала Caterpillar-785 пополнят парк технологического и дорожного транспорта «Олкона». По условиям тендера технику поставят до конца текущего года: первый автосамосвал в горном управлении ждут в августе.

Большегрузы Caterpillar уже шесть лет работают в карьерах «Олкона» и отлично себя зарекомендовали с точки зрения надежности, экономичности и безопасности. Среди преимуществ техники - гидравлический привод, что облегчает перемещение по карьерным дорогам.

«Закупка четырех новых автосамосвалов, общая стоимость которых около 417 млн рублей, позволит комбинату эффективнее реализовывать производственные планы, - отмечает исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков. – В рамках обновления горно-транспортного комплекса мы также планируем закупить в текущем году два буровых станка и фронтальный погрузчик».

В целом инвестпрограмма «Олкона» в 2017 году составит около 1,4 млрд рублей.