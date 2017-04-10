Туризму в Хибинах – 85 лет

10 Апреля 2017 года, 14:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – Ровно 85 лет назад, 10 апреля 1932 года в Хибинах, недалеко от озера Малый Вудъявр, торжественно открылась первая база Общества пролетарского туризма и экскурсий на 140 мест.

Согласно документам Кировского историко-краеведческого музея, сотрудники базы занимались тем, что сейчас входит в обязанности национальных парков. Также на базе ОПТЭ был музей, имелись карты и литература о Хибинах.

В задачи базы входила также организация экскурсий для трудящихся Хибиногорска, прием иногородних туристов. Кроме того, база занималась организацией спортивных соревнований: уже через два дня после открытия, 12 апреля 1932 года, здесь был организован первый междугородний праздник физкультуры Кольского полуострова.