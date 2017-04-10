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Главная » НОВОСТИ » Ростелеком в Мурманске рассказал родителям об информационной безопасности детей в интернете
 
 
 
 
10 Апреля 2017 года, 14:28

Ростелеком в Мурманске рассказал родителям об информационной безопасности детей в интернете

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В конце марта 2017 года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» в одной из школ Заполярной столицы провел ряд встреч с родителями учащихся начальных и старших классов.

В ходе бесед и лекций руководитель группы продуктов и маркетинга Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Голиков рассказал, как организована услуга контент-фильтрации ресурсов сети Интернет, которую «Ростелеком» предоставляет Министерству образования для всех учебных учреждений региона.

Данная система контент-фильтрации представляет собой программно-аппаратный комплекс и позволяет централизованно управлять трафиком. В частности, система блокирует запрещенные в Интернете сайты, контекстную рекламу, «всплывающие окна», загружаемые на компьютер файлы, обеспечивает поддержку фильтрации текстовых запросов в поисковых системах, производит морфологический анализ страниц, защищает от вредоносных программ и др. При этом обеспечивается возможность гибкой настройки доступа к интернет-ресурсам для различных групп пользователей.

Также полезной информацией для родителей стала тема безопасного пользования сетью с помощью антивирусов. Они позволяют не только избавить детей от нежелательного контента в сети, но и обеспечивают контроль за всеми устройствами, с которых ребенок может выйти в Интернет (компьютер, планшет, смартфон), а также за местоположением ребенка и его активностями в социальных сетях.

Продукт от «Лаборатории Касперского» – Safe Kids, который доступен для абонетов «Ростелекома», позволяет надежно защитить ребенка от сетевых угроз и вовремя предупредить родителя об опасных ситуациях.

Safe Kids обеспечивает защиту детей от нежелательного контента в Интернете с помощью системы фильтрации трафика; регулирует доступ к программному обеспечению на компьютере и мобильных устройствах; уведомляет родителей о подозрительной активности рядом с ребенком в Интернете; предоставляет подробные отчеты о действиях ребенка в Интернете; позволяет отслеживать место нахождения и передвижения ребенка, выход за пределы ранее установленного безопасного периметра; собирает статистику о звонках и SMS ребенка; отображает посты с упоминанием ребенка и изменения в списке друзей в социальных сетях.

Подключить сервис «Ростелеком» можно, оставив заявку на сайте www.rt.ru, позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0-800, либо обратившись в ближайший Центр продаж и обслуживания Компании.

По словам Александра Голикова: «Сейчас все чаще приходится сталкиваться с преступлениями, совершенными с помощью электронных ресурсов, где жертвами бывают дети. Помимо ненормативной лексики, взрослого контента и пропаганды вредных привычек, теперь среди опасностей распространены пропагандирующие суицидальные действия. Наша компания постоянно работает над тем, чтобы оградить подрастающее поколение от опасностей, что таит в себе Сеть. Но не стоит забывать о том, что это и задача родителей с педагогами. Необходимо обязательно воспитывать культуру безопасного пользования Интернетом».

По итогам встреч Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» был отмечен благодарственным письмом Администрации МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №20» за содействие в проведении общешкольных профилактических собраний.

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