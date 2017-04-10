Рост тарифов ЖКХ может опередить инфляцию

10 Апреля 2017 года, 15:05

РОССИЯ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – С 1 июля тарифы на ЖКХ могут вырасти больше 3,8%. Именно такой показатель инфляции в 2017 году прогнозирует Министерство экономического развития. Согласно документу «Известий», цены на газ вырастут на 3,9%, а тарифы на теплоснабжение водоснабжение – на 4%. Издание отмечает, что в министерстве при планировании тарифов использовали подход «инфляция минус» – то есть меньше, чем прогнозируемая инфляция.

«Это нужно для сдерживания роста цен, отмечали в ЦБ РФ, и диверсификации экономики. Однако в этом году тарифное регулирование может быть осуществлено исходя из другого принципа», – сообщают «Известия».