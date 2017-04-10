Моряки Северного флота сыграли в футбол с военнослужащими Гвинеи

МИР/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - Отряд кораблей Северного в составе большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», спасательного буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Дубна» завершил деловой заход в Экваториальную Гвинею и продолжил выполнение задач дальнего похода в Атлантическом океане.
За два дня пребывания российских моряков в Малабо на борту БПК «Североморск» побывали представители военно-политического руководства Республики Экваториальная Гвинея и Посольства Российской Федерации в Камеруне, а также жители и гости Малабо. Также состоялся товарищеский матч по мини-футболу между сборными военных моряков России и Экваториальной Гвинеи.