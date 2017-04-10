В Североморске началась плановая проверка объединения ВВС и ПВО

10 Апреля 2017 года, 16:20

СЕВЕРОМОРСК/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня началась плановая контрольная проверка объединения ВВС и ПВО флота за зимний период обучения под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. Всего в мероприятиях проверки будет задействовано несколько тысяч человек личного состава и порядка 200 единиц военной и специальной техники. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В рамках проверки соединения и части армии ВВС и ПВО отработают приведение в высшие степени боевой готовности, выполнят ряд мероприятий по решению задач противовоздушной обороны военно-морских баз Северного флота, а так же воздушному прикрытию сил флота, находящихся в море. Будет отработано взаимодействие с войсковой и корабельной ПВО.

На отдельных этапах экипажи самолётов и вертолётов авиабазы Северного флота проведут учения по противолодочной подготовке. На полигоне в Мурманской области будут выполнены боевые упражнения по нанесению авиационных ударов с практическим бомбометанием. Истребительная авиация будет практиковаться в выполнении перехватов и ведении воздушного боя.

Завершится проверка учением, в котором примут участие экипажи самолётов и вертолётов всех авиационных соединений и частей, входящих в объединение ВВС и ПВО Северного флота.