Основы приграничного сотрудничества обсудили в Госдуме

10 Апреля 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня Марина Ковтун принимает участие в парламентских слушаниях Комитета Государственной думы по международным делам, посвящённых теме законодательного регулирования приграничного сотрудничества в России.

В ходе своего выступления губернатор Мурманской области поблагодарила депутатов за инициативу по продолжению работы над законопроектом «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации», принятого в первом чтении в 2010 году.

Как сообщила Ковтун, с северными губерниями Норвегии и Финляндии Мурманскую область объединяют более 400 километров общей границы. Как приграничный регион Кольское Заполярье вовлечено в широкое международное сотрудничество. При этом международные и внешнеэкономические связи на территориях, прилегающих к границе, имеют свою специфику, не в полной мере обеспеченную действующим законодательством.

«Так, многие вопросы сотрудничества с регионами соседних стран связаны с прямой вовлеченностью муниципалитетов в трансграничное взаимодействие. Поэтому муниципальным образованиям необходимы определённые полномочия и законодательная основа для координации их деятельности с региональными властями», – подчеркнула Марина Ковтун.

По мнению главы области, принятие Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации» придаст сотрудничеству региона с норвежскими губерниями Финнмарк и Тромс, финскими провинциями Лапландия и Северная Остроботния не только законодательную основу, но и новый импульс к развитию.

В законопроекте определяются такие ключевые понятия, как приграничное сотрудничество; приграничные субъекты и приграничные муниципальные образования. Кроме того, законопроектом устанавливаются задачи, принципы, основные направления и формы сотрудничества. Принципиально важно правовое оформление участия муниципальных образований в нем. Ещё один значимый аспект – для всех субъектов приграничного сотрудничества закон закрепит механизм заключения соглашений о сотрудничестве на региональном и муниципальном уровнях.

Поводя итог своему выступлению, Марина Ковтун предложила ускорить рассмотрение во втором чтении проекта Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации».