На ПСЗ «Янтарь» заложат судно обеспечения «Воевода»

10 Апреля 2017 года, 18:33

КАЛИНИНГРАД/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - 21 апреля на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» состоится торжественная церемония закладки судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода», разработанного в АО «Северное ПКБ». Оно будет построено по заказу Министерства промышленности и торговли РФ. В декабре 2016 года был заключён контракт на постройку судна. По его условиям, судно должно быть передано заказчику в ноябре 2019 года.

Судно «Воевода» предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств. «Воевода» способен нести на своём борту четыре катера и принимать на борт два вертолёта. Водоизмещение судна – 7500 тонн, длина – 111 метров, ширина – 24 метра, скорость – 22 узла, дальность плавания – 5000 миль.