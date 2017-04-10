Путину доложили о мурманских транспортных объектах

10 Апреля 2017 года, 17:11

МОСКВА/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин встретился с министром транспорта Максимом Соколовым, сообщает пресс-служба Кремля. Глава ведомства информировал Президента об основных параметрах работы транспортного комплекса в 2016 году. Обсуждалась, в частности, работа авиационного, морского, железнодорожного, автомобильного транспорта, а также вопросы дорожного строительства.

Говоря об итогах работы в 2016 году, Соколов сообщил о завершении строительства автоподъезда к Мурманску. Он также сообщил, что 71% федеральных трасс России приведён в нормативное состояние.

«Что касается морских перевозок, здесь тоже мы существенно увеличили объём перевалки грузов, примерно на семь процентов, достигнув 720 миллионов тонн. И это тоже лучший показатель работы морского комплекса за последнее время. При этом не забыли и о пассажирских перевозках: открыты морские вокзалы для пассажиров, круизных судов в Мурманске, на Дальнем Востоке и в Петропавловске-Камчатском», - сказал Соколов.

Рассказал министр транспорта и о строительстве ледоколов: в 2016 году на воду был спущен самый крупный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин». А на ледоколе «Новороссийск» был поднят государственный флаг.