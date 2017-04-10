10 Апреля 2017 года, 17:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – Уличный травматизм в Мурманской области этой зимой вырос на 17%. Причиной тому стало ненадлежащее содержание дорог, дворов и домов в части своевременной уборке снега, очистки кровель от наледи и сосулек.

С января 2017 года в адрес Государственной жилищной инспекции поступило 280 обращений по вопросу ненадлежащей уборки территорий от снега, более 40 жалоб на наличие льда и снежных шапок на кровлях домов. Об этом на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщила начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова.

В ходе дальнейшего обсуждения глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, сославшись на небывало обильные снегопады этой зимы, сообщил о сделанных выводах и мерах, которые прорабатываются для недопущения впредь чрезвычайных ситуаций с вывозом снега. В Кировске, по словам главы городской администрации Сергея Свинина, положительный результат дают ежедневный мониторинг и неослабный систематический контроль работы управляющих компаний.

Обобщая сказанное, первый вице-губернатор Алексей Тюкавин предложил вынести вопросы взаимодействия областного правительства, муниципалитетов и управляющих компаний на заседание Координационного совета по вопросам взаимодействия исполнительных органов государственной власти Мурманской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.